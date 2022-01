Geeste . Der Fall des Shetlandponys aus Geeste, das in einem Fangwagen gehalten wurde, hat viele Menschen berührt. Das Veterinäramt wollte das Tier am Montag vom Hof wegholen – dazu ist es aber nicht gekommen.

Mehrere Wochen wurde das Shetlandponys eines Tierhalters in Klein Hesepe in einem Fangwagen gehalten – auf einer von der Straße leicht einsehbaren Wiese. Am Montag vor einer Woche war es daraus verschwunden. Man vermute, dass das Pony in den Stall gebracht wurde, teilte eine Sprecherin des Landkreises daraufhin mit. Offenbar glaubten die Mitarbeiter des Veterinäramtes jedoch nicht, dass das Tier dort unter besseren Bedingungen gehalten werde.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte der Landkreis geplant, das Pony am Montag von dem Hof bei Klein Hesepe abzuholen – mit Unterstützung der Polizei. Das bestätigte auch eine Sprecherin des Landkreises am Montag. Umgesetzt worden sei der Plan allerdings nicht.

Pony in neues Zuhause überführt

Der Grund: Am Freitag hatten Mitarbeiter des Veterinäramtes mit dem Tierhalter telefoniert, nachdem er sich einer Kontaktaufnahme wochenlang entzogen hatte. Dabei schilderte dieser, "das Tier inzwischen bei einem Bekannten, der Pferde hält, untergebracht zu haben", teilte die Sprecherin mit. Der Landkreis Emsland werde sich zeitnah von der ordnungsgemäßen Unterbringung des Ponys in seinem neuen Zuhause überzeugen.

Was die Behörde darüber hinaus in diesem Fall unternehmen will und ob weiterhin ein Tierhalteverbot gegen den Mann aus Klein Hesepe im Raum steht, beantwortete die Sprecherin aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.

Menschen versammelten sich vor Grundstück des Halters

Nach dem Verschwinden des Ponys aus dem Fangwagen hatten sich am Samstagnachmittag besorgte Bürger zu einer Art Mahnwache vor dem Grundstück des Besitzers versammelt, wie eine Teilnehmerin aus Meppen berichtet. Auch die Polizei war vor Ort.

Unter den Teilnehmern seien Anwohner und junge Leute aus der Umgebung gewesen, aber auch Menschen von außerhalb. Die Teilnehmerin sprach gegenüber unser Redaktion von etwa 50 Personen. Jemand sei mit einem Motorrad auf dem Feld neben dem Hof des Tierhalters herumgefahren. Außerdem sei laut Musik gespielt worden.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte die Teilnahme von nur etwa 20 Personen. Die Beamten hätten die Teilnehmer darauf hingewiesen, die Corona-Regeln einzuhalten und das Grundstück des Tierhalters nicht zu betreten, sagte die Sprecherin.



Die Zusammenkunft sei aber ruhig verlaufen und habe sich nach etwa einer Stunde wieder aufgelöst. Es habe weder Plakate noch Redebeiträge gegeben. Der Tierhalter sei nicht in Erscheinung getreten, aber es sei ein Fernsehteam vor Ort gewesen, teilte die Polizeisprecherin mit.



Ablenkungsaktion für Suche nach dem Pony?

Vermutlich wollten einige der Versammelten vor allem ihren Unmut über die Haltungsbedingungen des Ponys ausdrücken. Die Aktion habe aber offenbar auch einen konkreten Sinn gehabt, wie ein weiterer Teilnehmer aus Meppen unserer Redaktion berichtete: Nämlich den Tierhalter abzulenken, während einzelne Personen hintenrum auf das Grundstück gelangen und unbemerkt einen Blick in den Stall werfen wollten.

Geklappt habe das allerdings nicht, wie der Meppener schilderte. Auch eine Sprecherin der Polizei bestätigte, dass nach ihrer Kenntnis niemand das Grundstück des Halters betreten habe. Derjenige hätte sich wegen Hausfriedensbruchs strafbar gemacht, erklärte sie. Laut Strafgesetzbuch wird Hausfriedensbruch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft.