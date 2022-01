Noch am vergangenen Samstag, 8. Januar, beobachtete eine Nachbarin das Shetlandpony in dem Fangwagen auf der Wiese bei Geeste. Bei einer Kontrolle am Montag, 10. Januar, befand sich das Tier allerdings nicht mehr dort. Das Foto wurde am 7. Januar aufgenommen.

privat

Geeste. Nachdem es offenbar monatelang in einem Fangwagen auf einer Wiese bei Geeste gehalten wurde, war das Pony am Montag von dort verschwunden. Am selben Tag äußerte sich auch der Besitzer des Tieres. Wie geht es nun weiter?

Bei einer Kontrolle am vergangenen Freitag hatten Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landkreises Emsland das Shetlandpony in dem Fangwagen auf einer Wiese bei Klein Hesepe vorgefunden. Eine Untersuchung ergab zwar, dass sich das Tier in gut