Deshalb predigt Pastor Jacobs aus dem Emsland in den USA

Pastor Thorsten Jacobs aus Geeste-Dalum vor der Golden-Gate-Bridge in San Francisco.

Sammlung Jacobs

Geeste/Twist/Palo Alto. Pastor Thorsten Jacobs aus Dalum ist derzeit nicht in seinen Gemeinden Geeste und Twist tätig, sondern Gastpastor in der Nähe von San Francisco. Warum er derzeit in den USA predigt, hat er uns erzählt.

In unserem Gespräch schildert Pastor Thorsten Jacobs, Pfarrer der Ev.-luth. Kirchengemeinden Dalum und Twist, von seiner Reise, den vielen Eindrücken und wie es ist, Weihnachten an der Westküste von Amerika zu feiern.Vor einigen Monaten kam