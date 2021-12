Ohne Hindernis zum Bus in der Gemeinde Geeste

Holger Dieker, Bürgermeister Helmut Höke, Anita Bernotat, Josef Penning, Ralf Otten (Mitglieder des Geester Rates), Thomas Musekamp und Maximilian Westing (v.l.) besichtigten die Haltestelle „Großer Sand“ in Dalum.

Gerd Mecklenborg

Geeste. Auch die Arbeiten an der Haltestelle in Dalum-Großer Sand sind abgeschlossen worden. Alle Haltestellen in der Gemeinde Geeste sind barrierefrei.

Das Personenbeförderungsgesetz sieht vor, dass Menschen, die in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkt sind, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vollständig barrierefrei nutzen können. Seit 2013 baut auch die Gemeinde Ge