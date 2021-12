Vandalismus und Brandstiftung: Geeste braucht einen Jugendpfleger

Immer wieder kommt es an bekannten Treffpunkten von Jugendlichen in der Gemeinde Geeste zu Vandalismus und sogar Brandstiftung.

Marco Schlösser

Geeste. Sachbeschädigungen, Farbschmierereien, Müll – oft sind es gelangweilte Jugendliche, die für so etwas verantwortlich sind. In der Gemeinde Geeste fehlt es ganz klar an Betreuung für die Heranwachsenden. Ein Kommentar.

Die Gemeinde Geeste ist in vielen Dingen gut aufgestellt. Es gibt das Geestemobil, den Mittagstisch und verschiedenste Vereinsangebote. Doch bei einem Punkt gibt es dringenden Nachholbedarf: Es fehlt ein Jugendpfleger bzw. Soziala