In der Nacht zu Dienstag ist es an der Oberschule in Geeste zu einem Containerbrand gekommen. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit nicht aus.

Marco Schlösser

Geeste. Nächtlicher Containerbrand in Geeste-Dalum: An der Geschwister-Scholl-Schule hat es am frühen Dienstagmorgen, 21. Dezember, einen Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Container stand in Flammen.

Gegen 3.20 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Geeste und die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe zur Geester Oberschule gerufen. Anwohner hatten im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule einen brennenden Container entdeckt und daraufhin die Freiwill