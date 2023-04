Kunterbunt und fantasievoll gestaltet sind die Fluggeräte beim Drachenfest am Speichersee Geeste Foto: Drachentreff Lingen up-down up-down Zwei Anlässe zu feiern 25. Drachenfest am Speichersee in Geeste im Mai Von Sonja Dübbelde | 05.04.2023, 12:06 Uhr

Es wird wieder bunt: Das Drachenfest startet im Mai wieder am Speichersee in Geeste. Und es gibt auch zwei gute Gründe, um das in diesem Jahr richtig zu feiern.