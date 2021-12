Der 61-jährige Norbert Wargers behandelt zum Teil schwerkranke Menschen in seiner Praxis in Geeste. Er ist sogenannter Heiler und behauptet mit seiner Energie kranken Menschen helfen zu können, wenn die medizinische Behandlung durch einen Arzt keine Erfolge mehr hervorbringt.

Ina Wemhöner

Geeste. Norbert Wargers ist weder Arzt noch Psychologe, dennoch behandelt er zum Teil schwerkranke Menschen in seiner Praxis in Geeste. Er wendet alternative Heilverfahren an und sei damit durchaus erfolgreich, wie er sagt.

Seit über zehn Jahren empfängt Norbert Wargers in seiner Praxis in Groß Hesepe Kunden und wendet hier laut eigener Aussage „seine heilenden Kräfte“ mittlerweile täglich bei den Behandlungen an. Er ist ein sogenannter Heiler und bi