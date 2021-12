So entwickeln sich die Schülerzahlen in der Gemeinde Geeste

In der Gemeinde Geeste bleiben die Schülerzahlen in den kommenden Jahren stabil – auch in der Grundschule St. Antonius.

Jana Probst

Geeste . Wer sein Kind in den kommenden Jahren in der Gemeinde Geeste einschult, hat eine Sorge weniger: Kombiklassen wird es wohl nicht geben müssen. Im Gegenteil: Die Schülerzahlen steigen langfristig an.

443 Schüler besuchen aktuell die vier Grundschulen in der Gemeinde Geeste, davon zwölf Kinder im Schulkindergarten der Bonifatiusschule Dalum. Und ihre Zahl wird in den kommenden Jahren tendenziell steigen: Das ergeben die Einschulungs