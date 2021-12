Polizei in Geeste sucht Zeugen einer Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Geeste.

dpa

Geeste. Die Polizei in Geeste sucht Zeugen einer Unfallflucht am Mittwoch in der Meisenstraße.

Den Angaben zufolge war ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 7.15 Uhr aus der Finkenstraße kommend nach links in die Meisenstraße abgebogen. Da dort ein Müllwagen stand, setzte er seinen Pkw zurück und beschädigte dabei einen gemauerten