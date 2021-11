An der Kasse im Supermarkt in Dalum: Plötzlich ist die Geldbörse weg

An der Kasse beim Aldi in Dalum wurde einem Kunden die Geldbörse gestohlen.

Symbolfoto: Frank Mächler

Geeste. An der Kasse beim Aldi-Markt an der Meppener Straße in Dalum ist einem Kunden die Geldbörse gestohlen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah die Tat am vergangenen Dienstag, 23. November, zwischen 10.25 und 10.35 Uhr. Den Angaben zufolge hatten sich zwei unbekannte Männer im Kassenbereich sehr dicht hinter einen 61-jährigen Kunden ges