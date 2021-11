Am Sonntag wird gefeiert. Darauf freut sich das „Diamanten-Paar“ Anni und Bernhard Niemeyer aus Geeste.

Privat-Repro: Gerd Mecklenborg

Geeste. Für Anni und Bernhard Niemeyer aus Geeste soll es trotz Corona-Krise ein schönes Fest werden. Beide sind am Sonntag 60 Jahre verheiratet. Es funkte einst bei einem Volksfest in Biene zwischen ihnen.

„Es wird, trotz Corona, ein schönes Fest mit etwa 50 Gästen in der Gaststätte Winkeler hier in Geeste geben, natürlich in 2G “, ist sich Anni Niemeyer sicher. Wie sie ihren Bernhard kennenlernte, erzählt der 90-Jährige „Das war