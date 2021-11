Deichkrone-Chef Rüstem Öz ist optimistisch, dass sein Weihnachtsmarkt am Speichersee in Geeste stattfinden wird.

Harry de Winter

Geeste. Auch wenn aktuell viele Weihnachtsmärkte wegen Corona abgesagt werden, am Speicherbecken in Geeste soll ab dem 26. November bis Jahresende einer stattfinden.

"Weihnachtsmarkt am See in Geeste" soll die Veranstaltung heißen, die bis zum Jahresende jeweils freitags, samstags und sonntags rund um das Restaurant Deichkrone für Weihnachtsstimmung sorgen will. Verantwortlich zeichnet dafür Gastro