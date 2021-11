Unbekannte brechen in Vereinsheim in Geeste ein

In Geeste sind bislang unbekannte Täter an der Gusbergstraße in eine Vereinsheim eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Geeste. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Freitag an der Gusbergstraße in Geeste in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Beute war aber nur gering.

Bei ihrem Einbruch beschädigten der oder die Täter ein Fenster sowie eine Tür und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Die Beute? Nach Angaben der Polizei stahlen sie lediglich ein Radio. Es entstand ein Sachschaden in Höh