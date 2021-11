Anmeldung für Kindergarten in der Gemeinde Geeste gestartet

Eltern in der Gemeinde Geeste können nun ihrer Kinder für den Kindergarten anmelden. (Symbolfoto)

Monika Skolimowska

Geeste. Eltern, die ihre Kinder in einen der Kindergärten in der Gemeinde Geeste schicken möchten, haben nun die Gelegenheit, die Anmeldungen vorzunehmen.

Wie in jedem Jahr haben Eltern bereits frühzeitig die Möglichkeit ihre Kinder für das kommende Kindergartenjahr bei den Kindertagesstätten in der Gemeinde Geeste anzumelden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Aufgrun