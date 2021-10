Seit über Jahren arbeitet Hermann Klaas für das Bauunternehmen Kewe in Geeste-Groß Hesepe.

Harry de Winter

Geeste. Seit über 40 Jahren arbeitet Hermann Klaas beim Bauunternehmen Kewe in Geeste-Groß Hesepe. Wie hat sich in dieser langen Zeit das Baugewerbe verändert?

Mit 15 Jahren beendete Klaas die Schule und ging beim Bauunternehmen Over in Rütenbrock in die Lehre zum Maurer. Wenig später lernte er seine Frau kennen, die in Groß Hesepe wohnte. Da lag es für Klaas nahe, beim Bauunternehmen Kewe anzuklo