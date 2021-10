Filteranlage eines Industriebetriebes brennt in Geeste-Dalum

Eine brennende Filteranlage musste die Feuerwehr in Geeste-Dalum am Donnerstagabend löschen.

Marco Schlösser

Geeste. Am Donnerstagabend kam es in Geeste-Dalum zu einem Brand einer Filteranlage in einer Firma. Verletzt wurde niemand.

Gegen kurz nach 21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Geeste – Ortsfeuerwehr Groß Hesepe – in die Schachtbaustraße in Dalum alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte eine an der Außenseite des Gebäudes angebracht