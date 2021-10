Baum in Groß Hesepe droht auf Haus zu fallen

Marco Schlösser

Geeste. Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr in Geeste ausrücken. Wegen des Sturmes drohte ein Baum zu fallen.

Zu dem Einsatz in Groß Hespe-Torfwerk wurde die Feuerwehr aus Groß Hesepe gegen kurz nach 7 Uhr alarmiert. In der Markusstraße an der Ecke zum Heckenweg wurde das Wurzelwerk eine Birke durch den Sturm beschädigt. Marc