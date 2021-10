Vincent Reineke aus Groß Hesepe und sein riesiger Steinpilz.

Reineke/privat

Geeste. Einen ungewöhnlich großen Steinpilz hat der siebenjährige Vincent Reineke aus Groß Hesepe beim Spazierengehen am Speicherbecken in Geeste gefunden.

Regelmäßig geht Familie Reineke am Speicherbecken in Geeste spazieren. Nicht selten ist sie dabei auch auf Pilzsuche, denn gerade in den kleineren Waldstücken findet man so manchen schmackhaften Speisepilz.In einem Gebüsch in der Umgeb