Verkehrsunfall in Geeste: Unfallverursacher flüchtet

Die Polizei in Meppen sucht derzeit einen flüchtigen Unfallfahrer.

Gerd Schade

Geeste. An der Meppener Straße in Geeste ist es am Donnerstagmorgen um 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher von diesem fuhr einfach weiter.

Laut Meldung der Polizei bog der unbekannte Fahrzeugführer von der Änne-Coppenrath-Straße nach rechts in die Meppener Straße ab. Eine 29-jährige Seat-Fahrerin musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Resultierend da