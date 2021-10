Der Erweiterungsbau des Wohn- und Pflegezentrums „Am Park“ in Dalum nimmt Formen an. Die Bürgerhilfe geht von der Fertigstellung ihres Bauvorhabens im November 2022 aus.

Bürgerhilfe/R. Müller

Geeste . Der Baufortschritt an der Erweiterung des Wohn- und Pflegezentrums "Am Park" an der Lingener Straße in Geeste-Dalum ist unübersehbar.

Entsprechend dem Konzept des betreuten Wohnens entstehen dort 34 neue barrierefreie Wohnungen in den Größen von 28 und 53 Quadratmetern. Baukosten: sechs Millionen Euro. Träger ist die Bürgerhilfe Niedersachsen.Erweiteru