Feuer bricht während der Fahrt aus: Auto brennt in Geeste komplett aus

Die Feuerwehr aus Osterbrock löschte das Fahrzeug.

Marco Schlösser

Geeste. Durch ein Feuer ist ein Auto in Geeste am Freitagabend komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug fing während der Fahrt an zu brennen.

Der Fahrer eines SUV der Marke Kia war gegen 18 Uhr auf der Gusbergstraße auf Höhe eines Sportplatzes in Geeste unterwegs, als das Feuer ausbrach. Laut Mitteilung der Feuerwehr konnte er, nachdem zuerst ein Ruckeln und dann die ersten Flamm