In Dalum und Osterbrock werden die Wahllokale verlegt

Am Sonntag, 12. September, finden die Kommunalwahlen statt. Die Wahllokale in Dalum und Osterbrock wurden verlegt.

Julian Stratenschulte

Geeste. Am Sonntag, 12. September, finden in Niedersachsen die Bürgermeister- und die Kommunalwahlen statt. Die Wahllokale in Dalum und Osterbrock wurden verlegt.

Alle fünf Jahre werden die Abgeordneten für die niedersächsischen Kommunalvertretungen und auch der Bürgermeister gewählt. Am Sonntag ist es wieder soweit: Von 8 Uhr bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten die Stimmzettel in den Wahllok