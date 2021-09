Die Gemeinde Geeste soll einen Klimaschutzmanager bekommen.

Christian Charisius/dpa

Geeste. Um den Klimaschutz in der Gemeinde Geeste soll sich bald ein Klimaschutzmanager kümmern. Dieser soll auf Ortsebene die Reduzierung der CO2-Emissionen vorantreiben.

Der Klimaschutz hat in der Gemeinde Geeste in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Seit längerem hat die Kommune erkannt, dass sich diesem Thema intensiver zu widmen ist, da es auch eine lokale Aufgabe ist, die Redu