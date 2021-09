Silke Maniora aus Dalum hat ein Fachgeschäft speziell für Hunde in ihrem Heimatort an der Meppener Straße eröffnet.

Harry de Winter

Geeste. Seit gut einem Monat gibt es in Geeste-Dalum das Hundefachgeschäft Silke's Dogs Corner. Darum lohnt sich für Zwei- und Vierbeiner ein Besuch in dem Laden an der Meppener Straße.

Eigentlich hat Inhaberin Silke Maniora aus Dalum Sport und Tanz studiert. Sie gab auf der ganzen Welt Kurse und nahm an Meisterschaften teil. Doch coronabedingt verlor sie ihren Job. Da sie schon immer ein großes Herz für Tiere hatte u