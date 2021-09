Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und Gemeinderatswahl in Geeste

Das Emsland hat gewählt: Wer sitzt künftig im Gemeinderat in der Gemeinde Geeste? Und wer hat die Bürgermeisterwahl gewonnen?

Sebastian Gollnow

Geeste. Das Emsland hat am 12. September 2021 gewählt! Wer wird Bürgermeister in Geeste? Wie setzt sich künftig der neue Gemeinderat zusammen? Alle Ergebnisse und Grafiken finden Sie hier.

Seit 2014 ist Bürgermeister Höke in Geeste der Verwaltungschef. Nun stellte sich der Christdemokrat erneut zur Wahl. Zunächst sah es so aus, als wäre er der einzige Kandidat.Doch Ende Juli präsentierte die SPD in Geeste unerwartet