Auto brennt in Geeste völlig aus: Fahrer kann sich retten

Marco Schlösser

Geeste. In der Nacht zu Samstag ist die Freiwillige Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand an der Moorbeeke in Geeste alarmiert worden. Der Fahrer konnte sich zuvor aus dem Auto retten.

Die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe ist gegen 1 Uhr nachts zu dem brennenden Auto gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Qualm im Bereich eines Waldweges an der Moorbeeke zu erkennen. Der Fahrer eines Lada Taiga hatte wä