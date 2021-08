Ralph Brodel tritt am 12. September als Bürgermeisterkandidat für die SPD Geeste (Emsland) an.

Harry de Winter

Geeste. Mit einem Last-Minute-Wahlkampf ist Ralph Brodel für die SPD in das Rennen um den Bürgermeistersitz in Geeste angetreten. Der gebürtige Bitburger ist erst seit Juli gegen Amtsinhaber Helmut Höke im Rennen. So tickt er.

Von Haus zu Haus will er gehen, so hat er es angekündigt, als er recht unvermittelt von der SPD Geeste als Bürgermeisterkandidat präsentiert wurde. Wir haben ihm persönliche Fragen gestellt. Und so hat er geantwortet. We