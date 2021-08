Trendsport Blobbing zieht junge Gäste am Speicherbecken Geeste an

Höher als die meisten anderen flog diese mutige Meppenerin. Vor allem junge Gäste zog das "Sprungkissen am See" in Geeste an.

Mascha Abeln

Geeste. Sieben Meter lang und zwei Meter breit ist das knallgelbe Sprungkissen, das an diesem Wochenende im Speicherbecken in Geeste lag. Die Trendsport Blobbing lockte vor allem junge Menschen an den See.

Für die vorübergehende Attraktion hatte der Inhaber des Restaurants Deichkrone, Rüstem Öz, gesorgt.Und obwohl das Wasser eiskalt war, trauten sich einige, das „Wasserkatapult“ auszuprobieren. Darunter auch zwei Meppenerinnen, die