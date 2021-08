Unbekannte verüben Eierwurfattacke auf Polizeischild in Geeste

Das alte Rathaus in Geeste.

Manfred Fickers

Geeste. Unbekannte Täter haben offenbar ihren Unmut über die Polizei Geeste an einem Schild ausgelassen.

Auf Anfrage der Redaktion sagte die Polizei, dass der oder die Täter in der Nacht zu Samstag ein Schild der Polizeistation Geeste mit Eiern beworfen und beschädigt. Die Polizeistation hat ihren Sitz im alten Rathaus in Geeste. Sie ist am Wo