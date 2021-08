Rund 500 Besucher kamen am Sonntag zum Shanty-Open-Air am Speicherbecken in Geeste.

Harry de Winter

Geeste. Wolken, Wellen und Wind – all das gab es am Sonntag beim Shanty-Open-Air am Speicherbecken in Geeste. Rund 500 Zuschauer kamen zum Festival am See. Die Besucher schunkelten und sangen fleißig mit.

Die Freude darüber, endlich wieder vor Publikum auf einer Bühne stehen und Musik machen zu können, war allen Mitgliedern der drei Shanty-Chöre, die beim Open-Air am Speicherbecken auf der Bühne standen, ins Gesicht geschrieben. Und auch die