UWG Geeste will SPD-Bürgermeisterkandidaten unterstützen

Ralph Brodel (zweiter von links) zusammen mit den UWG-Kandidaten Verena Brockhaus, Hendrik Brockhaus und Christoph Evers (von links). Es fehlt Doreen Schulz.

UWG Geeste

Geeste. Ralph Brodel ist Bürgermeisterkandidat der SPD in Geeste und tritt am 12. September bei der Kommunalwahl an. Die UWG unterstützt den 58-Jährigen.

Seine Erfahrung beim Führen einer Verwaltung einer etwa doppelt so großen Gemeinde, sein bedingungsloser Einsatz für Transparenz in den Entscheidungen der Gemeinde und als wichtigstes – sein Eintreten für eine größt-mögliche Bürgerbete