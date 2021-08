Nur 500 Besucher beim Shanty-Open-Air am Speichersee Geeste erlaubt

Das Shanty-Open-Air findet am 8. August am Speichersee in Geeste statt.

Gemeinde Geeste

Geeste. Am Sonntag, 8. August, beginnt um 12 Uhr das Shanty-Open-Air am Speichersee in Geeste. Wegen der Corona-Pandemie wird es nur eine Bühne mit drei Chören geben. Es werden nur 500 Besucher zugelassen.

In Geeste ist man froh, dass in der Corona-Krise überhaupt eine Veranstaltung dieser Art organisiert werden kann. Drei Shantychöre, darunter der Geester Chor, treten auf einer großen Bühne auf und wollen die Zuhörer mit stimmungsv