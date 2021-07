Geeste. Das Ordnungsamt der Gemeinde Geeste hat einen neuen Vollzugsbeamten. David Boldt soll gerade in den Abendstunden und an den Wochenenden kontrollieren. Hierbei hat er auch das Speicherbecken im Blick.

Eigentlich ist David Boldt Justizvollzugsbeamter in der JVA in Meppen-Versen. Hier arbeitet der 35-Jährige in Vollzeit. Seit Mai sieht der Dalumer aber zusätzlich für fünf Stunden in der Gemeinde Geeste nach dem Rechten. "Das ist eine schöne Abwechslung", sagt Boldt. "Ich habe flexible Arbeitszeiten beim Ordnungsamt und kann mir meine Dienste frei einteilen." Sein Einsatzgebiet erstreckt sich über die gesamte Gemeinde. Schwerpunkte sollen aber Schulhöfe sowie das Speicherbecken sein.

Parksünder und unangeleinte Hunde

Gerade am Speicherbecken ist an den Wochenenden und Abendstunden bei gutem Wetter viel los. Hier soll Boldt dann gezielt Kontrollen durchführen. Vor allem hat er Parksünder im Blick, die im schlimmsten Fall Feuerwehrzufahrten versperren. Aber auch Spaziergänger, die ihren Hund unangeleint herum laufen lassen, sowie Radfahrer, die zwischen der Deichkrone und dem Spielplatz nicht absteigen, soll er kontrollieren.

Das Gespräch suchen

Ganz wichtig ist dem Ordnungshüter zu betonen, dass er immer zunächst das Gespräch mit den "Sündern" suchen wolle. "Ich will nicht gleich Knöllchen verteilen", sagt der 35-Jährige. "Oft reicht ein aufklärendes Gespräch mit den betroffenen Menschen." So sollen zum Beispiel auch bei Parkverstößen nicht gleich Verwarngelder verhängt werden. Zunächst sollen Hinweiskärtchen an die Windschutzscheiben geklemmt werden, die auf den Verstoß aufmerksam machen. Erst bei Wiederholung drohe dann ein Ordnungsgeld.

In den vergangenen Monaten hat Boldt schon einige Erfahrungen bei seinen Einsätzen gesammelt. "Ich kann eigentlich nichts schlechtes berichten", sagt der Dalumer. "Bislang waren alle freundlich, wenn ich sie angesprochen habe." Das sei für ihn ein Erfolg. Zudem habe er das Gefühl, dass seine Arbeit von den Bürgern wertgeschätzt werde. Und er wolle sehr gerne Ansprechpartner für die Bürger vor Ort sein.

Unterstützung für die Gemeinde

"Nach vielen Jahren ohne Außendienstmitarbeiter im Ordnungsamt sind wir sehr froh, Herrn Boldt eingestellt zu haben. Er unterstützt die Arbeit im Rathaus und ist eine Hilfe für alle dienstlichen Belange im Außendienst", sagt Oliver Franke, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Arbeit und Soziales. "Mit der Weste vom Ordnungsamt ist er auch optisch der Gemeinde zuzuordnen und leicht zu erkennen".

Es kann teuer werden

Was auf Uneinsichtige bei einer Kontrolle zukommen kann, weiß Boldt genau. Beispielsweise werden für das Falschparken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz 35 Euro fällig. Zehn Euro koste das Fahren mit dem Fahrrad in der Verbotszone zwischen Restaurant und Spielplatz am Speicherbecken. Wenn jemand dadurch behindert wird, erhöht sich das Bußgeld auf 15 Euro. Wird jemand gefährdet, erhöht es sich auf 20 Euro und kommt es sogar zu einem Unfall, werden 25 Euro fällig.

Verstöße gegen die Leinenpflicht können laut Satzung der Gemeinde Geeste mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro bestraft werden. Allerdings handelt es sich dabei immer um Einzelfallentscheidungen. Mehrere Faktoren bestimmten die Höhe des Bußgeldes.