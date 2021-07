Viele neue Kontakte hat Dr. Karin Volta nach ihrem Hilfsangebot für die Flutopfer knüpfen können. Ihr Angebot steht weiter, ihr Haus für Betroffene vorübergehend zur Verfügung zu stellen.

Harry de Winter

Geeste. Die Geesterin Karin Volta stellt als Hilfsangebot für die Opfer der Hochwasserkatastrophe ihr Haus zur Verfügung. Die Rückmeldungen darauf berühren sie sehr.

Am Freitag wandte sich Dr. Karin Volta aus Geeste an die Öffentlichkeit. Sie hatte die vielen Berichte zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen und wollte ihre Hilfe anbieten. Da sie ein leerstehendes Haus