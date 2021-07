Dalumer Start-up will Flutopfern mit Erlös für "Spendentisch" helfen

Der Dalumer Daniel Hoffschröer will den Flutopfern helfen. Dafür versteigert er mit seinem Start-up einen Tisch. Der Erlös soll zu 100 Prozent gespendet werden.

Hoffschröer

Geeste. Die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer ist sehr groß. Auch der Dalumer Daniel Hoffschröer will einen Beitrag leisten. Er will einen "Spendentisch" versteigern und den Erlös an "Deutschland hilft" überweisen.

"Wir möchten gerne etwas für die Betroffen der Flutkatastrophe machen und helfen", sagt Hoffschröer. Aus der Ferne lasse sich wohl kaum das Ausmaß von Leid und Zerstörung abschätzen. Viele haben in kürzester Zeit ihr Hab und Gut verloren, e