Feuer in einer Absauganlage in einem Kunststoffbetrieb in Geeste

Marco Schlösser

Geetse. Am Dienstagabend ist die Feuerwehr Geeste zu einem Feuer in einer Absauganlage in einem Betrieb für Kunststofftechnik in Dalum in die Daimlerstraße alarmiert worden. Verletzte gab es nicht.

