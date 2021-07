Absauganlage in Geeste in Brand geraten - Keine Verletzten

Insgesamt waren fünf Einsatzfahrzeuge und 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Marco Schlösser

Meppen. In Geeste ist am Dienstagnachmittag eine Absauganlage in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

Um 17.16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Geeste zu einem Brand zu einer Absauganlage in einem Betrieb für Kunststofftechnik in der Dalumer Daimlerstraße alarmiert. Unter Einsatz von zwei C-Rohren und mithilfe von zwei Einsatztruppen mi