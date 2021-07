Vermehrt Einbrüche in Firmen am Wochenende in Geeste

Mehrere Zehntausend Euro Schaden: Am Wochenende haben Einbrecher in Geeste vermehrt Firmen bestohlen.

Philipp von Ditfurth

Geeste. Am vergangenen Wochenende waren Diebe besonders aktiv: In Geeste ist vermehrt in Firmen eingebrochen worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Laut Polizei verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Daimlerstraße in Geeste und brachen in das dortige Gebäude ein. Sie entwendeten neben Bargeld und Kupfer mehrere Haushaltsgeräte.Weitere Ein