Uwe und Florian Jaske restaurieren Gutshofgärtnerei in Osterbrock

Die ehemalige Gutshofgärtnerei in Geeste-Osterbrock soll bald in ganz neuem Glanz erstrahlen. In dieses Projekt investiert die Familie Jaske aus Lingen viel Zeit und Geld.

Harry de Winter

Geeste. In Geeste-Osterbrock machen Uwe und Florian Jaske aus der völlig verfallenen ehemaligen Gutshofgärtnerei am Bahnhof eine Villa. In dem Vater-Sohn-Projekt steckt sehr viel Herzblut.

Als Uwe Jaske und sein Sohn Florian das Areal der ehemaligen Gutshofgärtnerei in Osterbrock vor einigen Jahren zum ersten Mal betraten, sahen sie ein verwildertes Grundstück und ein komplett verfallenes Haus, das eigentlich nur noch al