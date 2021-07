Geester Bürgermeister will den Wohnungsbau verlangsamen

70 Einwohner der Ortschaft Geeste waren zur Bürgerversammlung am Heimathaus gekommen.

Gerd Mecklenborg

Geeste. Was ist mit dem Wohnungsbau, kommt ein Lebensmittelmarkt, und was ist mit den Jugendlichen? Diese und mehr Fragen wurden nun auf einer Bürgerversammlung in Geeste diskutiert und erörtert.

Bürgermeister Helmut Höke freute sich, dass viele Bürger kamen, um sich über aktuelle Projekte und Vorhaben der Gemeinde Geeste zu informieren. Im Mittelpunkt des Abends stand der Dialog mit den Bürgern. Für Fragen standen auch Mitglieder d