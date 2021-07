Geeste. Die Bauarbeiten auf der Autobahn 31 im Emsland zwischen Geeste und Wietmarschen sind bald abgeschlossen. Nun steht fest, wann Autofahrer wieder alle Fahrspuren in Richtung Nordsee und Oberhausen nutzen können.

Seit Sommer 2020 steht den Autofahrern auf dem Autobahnabschnitt im mittleren Emsland nur eine Fahrspur zur Verfügung. Das sorgt insbesondere zu Ferienbeginn und an den Wochenenden für Staus. Zunächst wurde die Fahrbahn in Richtung Oberhausen erneuert, derzeit laufen die Arbeiten in Richtung Emden beziehungsweise Nordsee.

Nun gibt es gute Nachrichten: Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Am Mittwoch, 7. Juli, wird der Verkehr "umgelegt", der derzeit ausschließlich auf der Richtungsfahrbahn Oberhausen auf je einer Fahrspur läuft.

Das heißt, wer in Richtung Norden fährt, nutzt dann die sanierte Fahrbahn. Es bleibt aber bis Ende Juli bei einer Fahrspur, weil noch an den Schutzplanken in Fahrtrichtung Emden gearbeitet wird. Genauer gesagt im Mittelstreifen und an den Brücken. Ebenso müssen bis Ende Juli noch die sogenannten Mittelstreifenüberfahrten zurück gebaut und geschlossen werden.



Vorerst keine weiteren Großbaustellen geplant

Am Freitag, 6. August, werden dann alle Fahrspuren auf der Richtungsfahrbahn Oberhausen freigegeben. Mittwoch, 11. August sind dann auch auf der Richtungsfahrbahn Emden alle Fahrspuren wieder frei.

Nach vielen Jahren mit großen Autobahn-Baustellen im Emsland auf verschiedenen Abschnitten zwischen Rhede/Dörpen und Lingen werden erst einmal keine weiteren Sanierungen folgen.