Die Seglerinnen Muriel Hecht und Lara Eckebrecht haben sich für die Jugendeuropameisterschaften qualifiziert.

Geeste. Erfolg beim Segelverein Speichersee Emsland: Muriel Hecht und Lara Eckebrecht haben sich für die Jugendeuropameisterschaften der Bootsklasse 420er qualifiziert – als einzige Niedersachsen.

Die erste Ausscheidung fand bereits 2020 in Warnemünde statt. Es folgte eine weitere Qualifikationsregatta in der Zeit vom 10. Juni bis zum 13. Juni 2021 in Torbole, Italien am Gardasee, teilt der Verein mit. Hier gingen insgesamt