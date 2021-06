Flaute: Drachen am Speicherbecken in Geeste heben nicht ab

Die Drachen-Drachen mussten wegen der Flaute leider am Boden bleiben. Aber so konnten die Zuschauer am Speichersee diese aus nächste Nähe beobachten.

Gemeinde Geeste

Geeste. Das Probefliegen der Drachen am Speichersee in Geeste war von Windstille geprägt. Aus diesem Grund konnte kein Drachen in die Luft steigen.

Da es auch in diesem Jahr kein großes und buntes Drachenfest geben konnte, hatten sich die Drachenlenker vorgenommen, damit sie nicht ganz aus der Übung geraten, sich am Samstag zum „Probefliegen“ am Speichersee Geeste zu treffen, teilt die