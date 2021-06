Großes Drachenfest 2021 am Speicherbecken Geeste fällt aus

Zuletzt gab es 2019 ein großes Drachenfest am Speicherbecken in Geeste. Foto © Picturepower / Scholz

Werner Scholz

Geeste. Auch in diesem Jahr kann es wegen Corona kein großes und buntes Drachenfest mit Großdrachen am Speicherbecken in Geeste geben.

Damit die Drachenlenker aber nicht ganz aus der Übung kommen, treffen sich am Samstag einige Drachenfreunde zum „Probefliegen“ am Speicherbecken, teilt die Gemeinde mit. Während der vergangenen Jahre präsentierten Drachensportler aus dem In