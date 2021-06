Häftling legt Feuer in JVA Groß Hesepe im Emsland

In Justizvollzugsanstalt in Geeste-Groß Hesepe ist es am Mittwochabend zu einem Schwelbrand gekommen.

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt / dpa

Geeste. In der Justizvollzugsanstalt in Geeste-Groß Hesepe ist es am Mittwochabend zu einem Schwelbrand gekommen. Ein Häftling hatte Feuer gelegt.

Wie Werner Muntel, Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lingen – Abteilung Groß Hesepe, auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, sei es gegen 21 Uhr zu dem Brand gekommen. In einem Waschraum habe ein Gefangener Kunststoffmaterial angezündet