Freuen sich, endlich wieder eine größere Veranstaltung am Speichersee in Geeste durchführen zu können: Peter Ludewig vom Shantychor Geeste (links) und Rüstem Öz, Betreiber der Deichkrone.

Harry de Winter

Geeste. 2020 hat die Corona-Pandemie für den Ausfall des großen Shantychor Open-Air am Speichersee in Geeste gesorgt. Doch dieses Jahr soll es im August wieder stattfinden.

Dem Chef des Shantychor Geeste, Peter Ludewig, steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Am Montag hatte er noch alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das Open-Air am Speichersee in Geeste doch stattfinden kann. Und seine Hartnäckigkeit zah