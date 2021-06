Geeste: Audi-Fahrer fährt in Dalum gegen Mauer und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Montag in Dalum.

Gert Westdörp

Dalum. Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 16 und 16.15 Uhr an der Straße "Am Rathaus" ereignet hat. Ein dunkler Audi stieß dabei gegen eine Mauer und flüchtete.

Die Beamten suchen einer Mitteilung zufolge nach einem bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV der Marke Audi. Dieser fuhr im Bereich der Einmündung zur Straße "An der Schaftrift" zunächst auf den Gehweg und stieß anschließend gegen e