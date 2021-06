Mehrere Liter Diesel aus Lkw in Geeste entwendet

Der Lkw war auf einem Rastplatz an der A31 abgestellt. (Symbolfoto)

picture alliance / Inga Kjer/dpa

Geeste. Auf dem Rastplatz Heseper Moor an der A31 in Geeste haben Unbekannte in der Nacht zu Montag den Tank eines dort abgestellten Lkw angezapft.

Wie die Polizei mitteilt wurden insgesamt vier Liter Lkw-Dieselkraftstoff entwendet. Die Höhe des Schadens beziffern die Beamten auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970