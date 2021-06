Die Corona-Lockerungen lösen einen Kundenansturm auf Reisebüros im Emsland aus.

picture alliance/dpa

Geeste. Lange Zeit mussten Emsländer wegen der Corona-Pandemie auf Urlaub verzichten. Aktuell steigt die Nachfrage in den Reisebüros jedoch wieder. Doch wo machen die Emsländer derzeit am liebsten Urlaub?

Für Mitarbeiter in Reisebüros gibt es derzeit viel zu tun und das Urlaubsgeschäft kommt endlich in Schwung, das bestätigt auch Gaby Möhlenkamp, Inhaberin vom Reise-Studio in Lingen. Busreisen werden hingegen gar nicht gebucht, schildert Kar